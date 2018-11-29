'MPT-55' milli piyade tüfeği, TSK'ya teslim edildi

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikasında yerli olarak üretilen bin 500 adet milli piyade tüfeği "MPT-55" TSK'ya teslim edildi.

MKE Kırıkkale Silah Fabrikasında yerli ve milli olarak üretilen bin 500 adet MPT-55, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi. Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize verilmek üzere yerli ve milli imkanlarımız doğrultusunda ürettiğimiz bin 500 adet MPT-55 silahımızı gönderdik” dedi.