Muhteşem görsellerle Türkiye'nin 81 şehri

Kırıkkale'de 81 ilin kendine has tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin olduğu serginin açılışı yapıldı.

Kırıkkale'de, Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu koordinesinde, "minik ellerden büyük Türkiye" sergisinin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, artık materyaller ile illerin kültürünü tanıtıcı broşürlerin yapıldığını söyledi. Sevgi Yolu'ndaki sergide, tüm illerden gönderilen görsellerde kendine has tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri yer alıyor. Minik öğrenciler tarafından yapılan gösterilerde renkli görüntülere sahne oldu.