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Narkotik polisinden yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi

Kırıkkale’de yeni yıl öncesinde narkotik polisince cadde ve parklarda uyuşturucu denetimi yapıldı, şüpheli şahısların üzerinde arama yapıldı.

Kırıkkale'de yeni yıl öncesinde narkotik polisince cadde ve parklarda uyuşturucu denetimi yapıldı, şüpheli şahısların üzerinde arama yapıldı.


Kırıkkale'de vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yılbaşını geçirebilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince cadde, sokak ve parklarda şüpheli olarak görülen şahıslarda uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.


Büyük Şehir Parkı'ndaki denetimde polisler, şüpheli şahıslara üst araması ve GBT sorgusu yaptı.

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