??renciden Bakan Sel?uk'a ?ark?l? davet

K?r?kkaleli bir ??renci, Milli E?itim Bakan? Ziya Sel?uk'u yazd??? ?Bir kahvenin 40 y?l hat?r? var? adl? ?ark?y? seslendirdi?i video ile evine davet etti.

K?r?kkale ?l Milli E?itim M?d?rl???nce okul, veli ve ??renci birlikteli?ini peki?tirmeye y?nelik "Bir Kahvenizi ??eriz" slogan? ad? alt?nda ba?lat?lan proje kapsam?nda vali, kaymakamlar, idareciler, okul m?d?rleri ve ??retmenler ailelere konuk oluyor. Delice il?esinde H?rriyet Ortaokulu 8. s?n?f ??rencisi Mustafa Akk?sel ise Milli E?itim Bakan? Ziya Sel?uk i?in yaz?p seslendirdi?i ?Bir kahvenin 40 y?l hat?r? var? adl? ?ark?y? sosyal payla??m sitesi Twitter'dan payla?arak, "Say?n Bakan?m 4 y?ll?k hat?r i?in sizi il?emize kahvemizi i?meye bekliyorum" diyerek evine konuk olmas?n? istedi.

?l genelinde uygulanan proje kapsam?nda son bir y?l i?inde 24 bin 700 ??rencinin evinin ziyaret edildi?i ??renildi.