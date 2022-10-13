Öğrenciler, depreme dayanıklı okullarda eğitim görüyor

Kırıkkale'de binlerce öğrenci, güçlendirme çalışmalarıyla depreme dayanıklı hale getirilen okullarda eğitim görüyor.

Kırıkkale'de yaz mevsiminde güçlendirme çalışmalarının başladığı okullar, depreme dayanıklı hale getirildi. Öğrenciler, güvenli ve donanımlı hale getirilen sınıflarda eğitim görüyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, inşaatı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu. Sınıfları gezen Tekbıyıkoğlu, öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekindi. Tekbıyıkoğlu, güçlendirme yapılan iki okulu da çalışmalarla hakkında bilgi aldı. İl genelinde 230 okulda büyük ve küçük onarım çalışmaları ve doğalgaz dönüşümleri yapıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaz mevsiminde Kırıkkale'yi ziyaret etmesinin ardından okulların fiziki imkanlarının geliştirilmesiyle ilgili çok önemli adımların atıldığını söyledi.

Öğrencilerin güvenli ortamlarda ders yaptıklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "Büyük ve küçük onarım çerçevesinde doğalgaz dönüşümlerini de çalışmalarımızın içerisine kattık. Bununla beraber güçlendirme çalışmalarını da gerçekleştirmiş olduk. Boya, badana, yerler, fayansalar, kapılar, duvarlar ve bunların haricinde çocuklarımıza güvenli bir okul hazırlamak, güvenli bir ortamda derslerini yapabilecek tadilat için girişimlerde bulunduk" dedi.

Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, En ufak bir deprem tehdidinde karşı karşıya gelindiğinde hepimiz çocuklarımızın güvenli yerlerde kalmasını arzu ederiz. Aynı zaman da bunlar kamu binaları olduğu için benzer tehlikelerde de birer toplanma alanı birer güvenli bina olacak şekilde bir dizaynımız söz konusu" diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, öğrencilerin yeni okullarında daha güvenli eğitim eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

Ziyaretlerde Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Haluk Karahan ve ilgili kurum müdürleri hazır bulundu.