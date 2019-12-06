Kırıkkale'de "Sinemaya gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler ilk kez sinemada film izledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleşen proje kapsamında, "Sinemaya gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi hazırlandı. Kırıkkale'de 1 haftalık sürede bin 740 öğrenci, bir alışveriş merkezindeki sinemada film izledi. Öğrenciler, ilk defa film izlemenin de keyfini yaşadı.

Sinema etkinliğine Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Özay ve sınıf öğretmenleri katıldı.