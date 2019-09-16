Öğrenciler Türk bayrağı altında okula girdi

Kırıkkale'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda ilkokul öğrencileri önce fidan dikip daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla koridor oluşturup okula girdi.

Kırıkkale'de Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunun bahçesinde düzenlenen programda Kırıkkale Valisi Yunus Sezer öğrencilerle birlikte fidan dikip gökyüzüne renkli balonlar bıraktı. Daha sonra okunan şiirlerin ardından halk oyunları gösterileri sunan öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile koridor oluşturup okula girdi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Sezer, "Çocuklarımızı neşe içerisinde, mutluluk içerisinde gördüğümüz zaman bizde mutlu oluyoruz. Çocuklarımız başarılı olduğu zaman değişik branşlarda, değişik alanlarda başarı kazandığı zaman onlarla gurur duyuyoruz. Öğretmenleri, idareciler gurur duyuyor, bütün il olarak gurur duyuyoruz. Biz çocuklarımızı sadece öğrenci olarak görmüyoruz. Biz çocuklarımızda kendimizi görüyoruz. Belki şuanda yapamayacaklarımızı, yapamadıklarımızı onların bir zaman gelip yapacaklarını hayal ettiğimiz için mutlu oluyoruz. Bizim için çocuklarımız çok kıymetli, çok değerli. Onlar için ne gerekiyorsa yapacağız. Öğretmenlerimize müteşekkiriz. Gece gündüz demeden büyük bir sorumluluk içerisinde yavrularımızı geleceğe hazırlıyorlar. Biz bu sene bütün çocuklarımız okula başlarken fidanla başlasınlar istedik. Çocuklarımız büyüdükçe fidanları da büyüyecek. Yemyeşil bir Türkiye olacak inşallah daha güzel günleri onların sayesinde ülkemiz görecek. Ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyorum” dedi.

Programın arıdan Vali Sezer, sınıfları gezerek yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyip kitap hediye etti.

Programa Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, il müdürleri ve veliler katıldı.