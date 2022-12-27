Öğrenciler üretim için fırının başına geçti: 6 dakikada 300 ekmek

Kırıkkale'de meslek lisesinde kurulan fırın atölyesinde uygulamalı eğitim almaya başlayan öğrenciler, 6 dakikada 300 ekmek üretiyor. Haftanın 5 günü üretimi yapılacak 15 bin "roll ekmek", pansiyonlu okullar başta olmak üzere taşımalı sistem ve bazı eğitim kurumlarına gönderilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek liselerinde ekmek üretimi yapılmasına yönelik başlattığı proje çerçevesinde, Kırıkkale'de Şehit Ali Tonga Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne "fırın atölyesi" kuruldu. Günlük 15 bin "roll ekmek" ve 10 bin "normal ekmek" üretim kapasiteli atölyenin açılışı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu tarafından yapıldı. Atölyeyi gezen Tekbıyıkoğlu, yetkililerden ekmeğin üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Usta öğreticilerden uygulamalı eğitim alan öğrenciler, 6 dakikada 300 ekmek üretiyor. Haftanın 5 günü üretilen ekmekler, pansiyonlu okullar başta olmak üzere taşımalı sistem ve okul öncesi eğitim kurumlara gönderilecek. Öğrenciler bu sayede de hem ekmek yapımını öğreniyor hem de üretime katkıda bulunuyor.

Atölyedeki makinaların meslek liselerinde yapıldığını belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "fırın atölyesi"nin 6 dakikada 300 ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Öğrencilerin uygulamalı olarak da eğitim alacağını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Buradaki öğrencilerimiz, Meslek Liselerinde üretilen makinalarla Milli Eğitim Müdürlüğü'nün pansiyonlarında, yurt binalarında, öğrenci yemekhanelerinde kullanılmak üzere 6 dakikada 300 ekmek üretiliyor. Günde 15 bin roll ekmek, 10 binde normal ekmek üretme kapasitesi olan bir atölye tesis edildi. Hem çocuklarımız ekmeğin nasıl yapıldığına ilişkin süreci yakinen görmüş oldular. Hem geleneksel usulle hem de makinalar vasıtasıyla bir ekmeğin üretim aşamalarını yakından öğreniyorlar" dedi.

Üretilen ekmeklerin lezzetli olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bu sayede de kendi işimizi kendimiz yapmış oluyoruz. Bir taraftan döner sermayesi buradan para kazanacak, bir taraftan da kendi içimizde bir devinime kazanmış olacağız. Tekrardan ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ekmeklerin tadına baktık, hepimiz oldukça memnun kaldık, lezzetli bulduk" diye konuştu.

Fırın atölyesi açılışında; Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri hazır bulundu.