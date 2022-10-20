Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri, vatandaşlara su içmenin önemini anlatmak için pankartlarla yürüyüş yaptı. Farkındalık için yapılan etkinlikte vatandaşlara 3 bin şişe su dağıtıldı.

Mustafa Necati İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından su tüketiminin önemini anlatmak için etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, "sağlık için su", "sudan sebeple hasta olmayın", "su ile gelen hayat" yazılı pankartlarla sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşte öğrencilere veliler ve toplum destekli polisler de eşlik etti. 4'üncüsü düzenlenen etkinlikte öğrenciler vatandaşlara su dağıttı.

Sınıf öğretmeni Adem Can Arslan, su farkındalık etkinliklerini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Su içme alışkanlığını kazandırma etkinliği toplumumuzda çok az yapılan bir etkinlik olduğu için Halkımıza daha duyarlı olsun diye projeyi hazırladık. SU biliyorsunuz hayattır. Susuz insan 3 gün kalabiliyor ama aç kalamıyor. Toplumumuzda su içme alışkanlığı az olduğu için bunu halka anlatmak adına böyle bir proje hazırladık. 3 bin tane suyu halkımıza dağıtacağız" dedi.

Bu tür etkinliklerin vatandaşlar için faydalı olduğunu ifade eden Burhan Yaylak (70), "Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir program. Gerçekten Kırıkkale'de böyle bir düzenleme yapılması bizler için büyükler için oldukça faydalı. İdrar yollarından ameliyat olmuş birisiyim ben. Doktorlarım bana da söyledi, 'suyu bol için' dedi. Gerçekten bu konuda sizler dikkat çekiyorsunuz. Allah razı olsun, ben teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Özlem Saçal (10), "Güzel bir etkinlik oldu. İnsanların su içmesini sağladık. Suyun ne kadar önemli olduğunu anlattık. Vücudun yüzde 90'ı su olduğuna göre önemli bir sıvıdır" ifadesini kullandı.

Suyun önemli olduğunu anlatan ilkokul öğrencisi Elif Aktaş (10), böbreklerin yıkanması için suyun bol tüketilmesi gerektiğini söyledi. İlkokul öğrencisi Gülsüm Kapucu (9) ise, "İnsanlar su içmezse ölebilirler. Hem de böbreklerimizi yıkıyoruz, su çok önemli bir şey" dedi.