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Öğrencilerin evine çat kapı ziyaret

Kırıkkale’de öğretmenler “Bir Kahve İçeriz” sloganıyla başlattıkları ev ziyaretlerinde öğrencilerin aileleriyle birlikte yüz yüze tanışma fırsatı buluyor.

Kırıkkale'de öğretmenler “Bir Kahve İçeriz” sloganıyla başlattıkları ev ziyaretlerinde öğrencilerin aileleriyle birlikte yüz yüze tanışma fırsatı buluyor.


Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Bir Kahve İçeriz” sloganı altında başlatılan projede öğretmenler, öğrencilerin evlerine çat kapı ziyaretler yapıyor. Öğrencilerin eğitimleri konusunda velileriyle bir araya gelen öğretmenler, öğrencilerin durumları hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.


Öğretmenlerin bir ilke imza attıklarını ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Bir Kahvenizi İçeriz sloganıyla yola çıkıp kar kış demeden kapı kapı dolaşarak kimi köyde, kimi yaylada, kimi iş yerinde olan tüm velilerimiz ile tanışıyor, paylaşımlarda bulunuyor, öğrencilerimizi ziyaret ediyorlar. Yüce gönüllü tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Çocuklarımız adına, güzel şehrimizin güzel insanları adına kendilerine müteşekkiriz. Kapılarını ve gönüllerini açan tüm velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. ‘Her şey daha iyi bir eğitim, daha güzel bir gelecek için!' Kırıkkale'ye değer” dedi.

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