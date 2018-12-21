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Öğrencilerin Yemen duyarlılığı

Kırıkkale’de öğretmen ve öğrenciler, Yemen yararına yürütülen yardım çalışmaları kapsamında okullarında kermes düzenledi.

Kırıkkale'de öğretmen ve öğrenciler, Yemen yararına yürütülen yardım çalışmaları kapsamında okullarında kermes düzenledi. Kermeste 5 bin 710 lira toplandı.


Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Yemen'deki mağdur halka destek olmak için gıda kermesi düzenlendi. Bu kapsamda toplanan bin 710 lira Diyanet Vakfına teslim edildi.


Yemen'de yardıma muhtaç olan halk için yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Esra İnanbaş, “Amacımız Yemen'deki kardeşlerimize özellikle açlık çeken çocuklara bir nebze de olsa yardım etmek, onların acısını azaltmaktır. Ve bu vesile ile de halkımızda farkındalık duygularını uyandırmaktır. Gıda kermesinden elde edilen gelir 5 bin küsur Türk Lirasıdır. Yahşihan halkına, kurumlarımızda çalışan tüm personellere ve duyarlı insanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

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