Öğretmenler ölümden dönmelerine rağmen eğitimi aksatmadı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine okula giderken trafik kazası geçiren öğretmenler ölümden dönmelerine rağmen "Biz gidersek çocuklar ne olacak" diyerek eğitimi aksatmadılar.

Balışeyh İlçesi Şehit Sezai Ergül İlkokulunda öğretmen olarak görev yapan Hatice Ertürk, Zehra Doğan Kuzucu ve Hakan Aktürel, Kırıkkale-Samsun Karayolu üzerinde sabah okula giderken trafik kazası geçirdi. Kazayı yara almadan atlatan öğretmenler, hastanede tedbir amaçlı tedavi sonrası okula giderek eğitime devam etti. Öğretmenler, “Biz gidersek çocuklar ne olacak, şükür sağlık durumumuz iyi. Derse devam edebiliriz” diyerek öğrencileri yalnız bırakmadı.

Olayı öğrenen Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğretmenleri okullarında ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Okuldaki diğer öğretmenleri de sınıflarında ziyaret edip, öğrencilerle sohbet eden Tüfekçi, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günlerini kutlayarak çiçek takdim etti.