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Öğretmenlerce hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Kırıkkale’de ’Milli Dayanışma Kampanyası’ kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yönetici ve öğretmenler tarafından hazırlanan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kırıkkale'de 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yönetici ve öğretmenler tarafından hazırlanan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan destek kampanyalarına sessiz sessiz kalmayan Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra okul öğretmenleri, ihtiyaç sahipleri için 130 adet gıda yardım paketi hazırladı. Hazırlanan gıda paketleri, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine teslim edildi.


"Bizi biz yapan değerlerimizin başında yardımseverlik gelmektedir"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulundan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Memleketimizin içinden geçtiği bu zor süreçte bizi biz yapan değerlerimizin başında yardımseverlik, ihtiyacı olana destek olma gelmektedir. İlk olarak üç hafta önce Organize Sanayi MTAL öğretmenlerinin kendi aralarında hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na teslim etmelerinin ardından il genelinde birçok okulumuz yüzlerce yardım kolisini bulundukları yerlerdeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine teslim etti. Şu ana kadar nakdi değeri 134 bin 250 lira olan 895 adet koli hazırlandı. İl genelinde 500'ün üzerinde koli teslim edildi. Hafta sonuna kadar da tamamı teslim edilecek. Yardımlar Ramazan ayı boyunca devam edecek. Rabbim bu dayanışma ruhumuzu daim kılsın, destek veren tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

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