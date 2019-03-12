İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul servisi şoförü aracın içinde ölü bulundu

Kırıkkale’de okul servisi şoförlüğü yapan 1 kişi ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kırıkkale'de okul servisi şoförlüğü yapan 1 kişi ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.



Olay, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 3 kilometre uzaklıktaki Kirazyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına park edilmiş 71 DT 673 plakalı okul servis aracının şoförü Zeki Sulukan, (38) silahla vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Yoldan geçen bir vatandaş durumu fark ederek hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sulukan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı ihbar eden M.D.'nin ifade alınması üzerine polis merkezine götürüldü.



Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında Sulukan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.