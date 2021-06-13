İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oluğa sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, bir apartmanın çatısında oluğa sıkışan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, bir apartmanın çatısında oluğa sıkışan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.


İlçeye bağlı Yeşilvadi Mahallesi TOKİ Konutlarında bir apartmanın çatısında oluğa sıkışan kuş olduğunu görenler, durumu Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile 6 katlı apartmanın çatısına ulaştı.


Burada ayağı oluğa sıkışan karga, 15 dakikalık titiz çalışma ile kurtarıldı. Genel sağlık durumu iyi olduğu görülen ve tedavi altına alınan karga, doğal ortamına bırakılacak.


Kurtarma anı da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu ile kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.