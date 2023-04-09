Oto yıkamacıda çıkan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

Kırıkkale'de bir oto yıkamacıda çıkan kavgada silahla vurulan 2 kişi silahla yaralandı.

Olay, Kırıkkale il merkezi Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan oto yıkamacıda S.Ş. ve H.B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Ş. ve H.B. silahla yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.