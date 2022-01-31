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Otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kırıkkale’de sollamak istediği otobüse çarpan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de sollamak istediği otobüse çarpan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki 06 BRY 031 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 61 BE 191 plakalı otobüsü sollamak istedi. kar sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.Ü. ağır yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ü., yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. M.Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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