Otobüste seyahat eden yolcunun çantasında yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında yapılan denetimlerde otobüste seyahat eden bir yolcunun çantasında bin 288 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından D200 karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasında denetimler gerçekleştirdi. Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada Y.P. isimli şahsın çantasında bin 288 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.