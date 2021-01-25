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Otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 1 yaralı

Kırıkkale’de akaryakıt tankerine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı.

Kırıkkale'de akaryakıt tankerine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D-765. karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 51 AB 407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu O.B.'nin kullandığı 16 UL 444 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada yaralanan O.C.'nin alkollü olduğu öğrenildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. O.C. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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