İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale’de otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde vatandaşlık kimliği ve ehliyeti bulunmayan sürücü, 42 AGJ 659 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aydınlatma direğine çarptı. Çapmanın şiddetiyle savrulan otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bir kişi yaralandı.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.