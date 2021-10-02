İhlas Haber Ajansı

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Otomobil bariyere çarptı: 6 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Çevreyolundan Etiler Kavşağı'na seyreden A.E.K. idaresindeki 03 VA 315 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü A.E.K. ile yolculardan A.B, S.U, N.K, U.C.G. ve E.K yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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