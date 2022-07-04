Otomobil dereye devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin dereye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Arpalıkçukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 ACL 387 plakalı Dacia marka otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar, sedyeyle dereden çıkartıldı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.