İhlas Haber Ajansı

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Otomobil dolandırıcıları tutuklandı

Kırıkkale’de bir vatandaşı kandırarak parasını vermeden noterde aldıkları otomobili galeri sitesinde satarken yakalanan 3 dolandırıcı tutuklandı.

Kırıkkale'de bir vatandaşı kandırarak parasını vermeden noterde aldıkları otomobili galeri sitesinde satarken yakalanan 3 dolandırıcı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de ikamet eden bir vatandaş, internet üzerinden ilan verdiği otomobilini satmak için alıcı kılığındaki dolandırıcılar ile anlaşma sağladı. Kırıkkale'ye gelen vatandaş, gerçek alıcı sandığı dolandırıcı ile notere giderek otomobilinin satışını yaptı. Parasını alamayınca dolandırıldığını fark etti, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Galericiler Sitesi'nde dolandırıcının otomobili başka bir şahsa satarken yakaladı.


Olaya karışan B.T., M.M.M. ve S.B.K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete getirildi. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların ülke genelinde çok sayıda dolandırıcılık olaylarına karıştıkları tespit edildi.

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