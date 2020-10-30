İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezai T. idaresindeki 06 GIR 19 plakalı Renault marka otomobil, seyir halinde ilerleyen Ali Erdal T.'nin kullandığı 06 DS 466 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Erdal T. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.