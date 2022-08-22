Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 71 EF 569 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki M.K. (31) ile R.V. (30) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralanın da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.