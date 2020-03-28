İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil karşı şeride geçip ters devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek ters devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek ters devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Akkoşan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C. A. (33) idaresindeki 38 DG 355 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü C.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan C.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.