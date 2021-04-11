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Otomobil kayganlaşan yolda bariyere çarptı: 1 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kırıkkale'den Ankara istikametine giden Ünsal E. idaresindeki 06 KZA 32 plakalı otomobil, Irmak virajlar mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu bariyere çarparak savruldu. Aynı istikametten seyreden Yusuf Ziya Ç.'nin kullandığı 34 S 5911 plakalı otomobil, yolun ortasına savrulan otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Duygu U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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