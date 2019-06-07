İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil köprüden dereye düştü: 1 yaralı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde otomobilin köprüden dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin köprüden dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Delice'nin Çerikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Kıncal (69) idaresindeki otomobil, seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak köprüden dereye düşerek, yan devrildi. Çevredekiler tarafından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Kıncal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.