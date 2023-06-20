Otomobil PTS direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin PTS direğine çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keskin ilçesi Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö.Ö. idaresindeki 44 ABL 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak plaka tanıma sistemi (PTS) direğine çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü E.Ö.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Ufuk Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı sürücü E.Ö.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alnında yapılan çalışmanın ardından kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.