Otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 55 PB 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.