İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil takla atarak devrildi: 4 yaralı

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen otomobil takla atarak şarampole ters devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen otomobil takla atarak şarampole ters devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolu Yukarı Mahmutlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mümin B.idaresindeki 55 GA 985 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce takla atan otomobil şarampole ters devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile birlikte F.B, B.B. ve B.B. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.