Otomobil takla attı, yaşlı çift ölümden döndü

Kırıkkale'de takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaşlı çift yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Hasandede köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail E. idaresindeki 71 DU 912 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Karşı şeride geçerek bariyerlere çarpan otomobil sürücü İsmail E. (66) ile eşi Güllü E. (64) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan karı ve koca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada maddi hasarın oluştuğu otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.