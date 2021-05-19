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Otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale’de otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 38 GB 405 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya ters devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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