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Otomobil vidanjöre çarptı: 1 ölü

Kırıkkale’de vidanjöre çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de vidanjöre çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, saat 04.25'de Millet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Akın Çetin idaresindeki 06 EV 4580 plakalı otomobil, Kırıkkale Belediyesine ait 71 AAL 027 plakalı vidanjöre arkadan çarpması sonucu araç alev aldı. İtfaiye ekipleri araçta çıkan ufak çaplı yangını söndürdü.


Yerel bir gazetede çalıştığı öğrenilen Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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