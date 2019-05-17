Otomobil, yol süpürme traktörüne çarptı: 7 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Samsun D-200 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Kırıkkale'ye seyreden 16 UF 446 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuç u06 JUC 46 plakalı yol süpürme traktörüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yan devrildi. Traktör ise şarampole devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan Kenan A. (50) Fahrettin B. (44) Gökhan B. (20) Adem B. (77) Hakan T. (35) Mehmet Ö. (19) ve Muhammer Z. (25) çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Samsun Karayolu ise araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.