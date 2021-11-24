Otomobil yola fırlayan domuza çarptı: 3 yaralı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin domuza çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Orta refüje savrulan domuz ise telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D-753 kara yolu üzerindeki Hacılar Beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Y. idaresindeki 50 SP 125 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda önüne çıkan domuza çarptı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı. Orta refüje savrulan domuz ise telef oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Coşkun Y, (35) ile yolculardan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka kaldırılırken kazaya ilişkin de inceleme başlatıldı.