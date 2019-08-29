İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kırıkkale’de park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kırıkkale'de park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.



Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Kırıkkale Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 71 AAF 046 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek otomobildeki yangının büyümesini önledi. Bir iş yerindeki bahçe hortumuyla da soğutma işlemi yapıldı. Daha sonra araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.