Otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kırıkkale'de park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Kırıkkale Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 71 AAF 046 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek otomobildeki yangının büyümesini önledi. Bir iş yerindeki bahçe hortumuyla da soğutma işlemi yapıldı. Daha sonra araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.