Otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince güçlükle kurtarıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Yenişehir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. idaresindeki 06 BT 4351 plakalı otomobil, Mehmet Ç.'nin kullandığı 66 LA 547 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole ters devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince, araçta sıkışan Döndü Ç. güçlükle kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Trafik ekipleri, araçların akışını bir süreliğine tek şerit üzerinden sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.