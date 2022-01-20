İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobili ve montu baraj kenarında bulunmuştu, kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale’de iki gündür haber alınamayan kadının otomobili ve montu barajın kenarında bulunmasının ardından dün başlatılan arama çalışmaları JAK, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kırıkkale'de iki gündür haber alınamayan kadının otomobili ve montu barajın kenarında bulunmasının ardından dün başlatılan arama çalışmaları JAK, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından sürdürülüyor.


Kırıkkale'de 18 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy'u (35) arama çalışmaları ikinci günde de devam ediyor. Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyündeki Kapulukaya Barajında ve çevresinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Timleri, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.


Montu ve otomobili baraj kenarında bulunan kadının bulunması için sürdürülen arama çalışmalarında sualtı kamerası da kullanılıyor. AFAD ekipleri, bölgede arama çalışmalarına destek verirken, JAK timleri de bot ile barajın kıyı kısımlarında kayıp kadını bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarına kadavra köpeklerinin de katılacağı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.