İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin bagajında 375 paket makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de trafik denetleme noktasında durdurulan otomobilin bagajında 375 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kırıkkale'de trafik denetleme noktasında durdurulan otomobilin bagajında 375 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, bandrolsüz makaron ve açık kıyılmış tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Trafik Bölge Denetleme Şubesi Müdürlüğü önünde durdurulan M.K. isimli şahsın otomobilinde arama yapıldı. Aracın bagaj içerisinde zulalanmış 375 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K.'ya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem yapıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.