Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Buğra K.'ye (12) çarptı. Kazada Buğra K. ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 12 yaşındaki Buğra, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına alınan çocuğun beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında da kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.