İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Kırıkkale’de annesiyle birlikte caddede yürüyen 4 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kırıkkale'de annesiyle birlikte caddede yürüyen 4 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Menderes Caddesi'nde annesiyle birlikte cadde üzerinde yürüyen 4 yaşındaki Ertuğrul Öztürk'e otomobil çarpıp kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar çocuğun yanına koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ise kaçan aracın peşine düştü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.