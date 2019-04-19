Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Kırıkkale'de annesiyle birlikte caddede yürüyen 4 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Menderes Caddesi'nde annesiyle birlikte cadde üzerinde yürüyen 4 yaşındaki Ertuğrul Öztürk'e otomobil çarpıp kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar çocuğun yanına koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ise kaçan aracın peşine düştü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.