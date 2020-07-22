Kırıkkale'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale merkez Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir A.'nın kullandığı 71 DT 488 plakalı motosiklet ile Koray K. idaresindeki 06 FA 990 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Bekir A., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.