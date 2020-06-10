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Otomobilin motorunda sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kırıkkale’de park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru köpek, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru köpek, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kırıkkale merkez Yenidoğan Mahallesi 614. Sokak'ta park halindeki Can Güleşen'e ait otomobilin motor kısmına giren yavru köpek bir daha çıkamadı. Durumu fark eden araç sürücüsü, sıkıştığı yerde mahsur kalan köpeği çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, motorun bazı parçalarını sökerek uzun uğraşlar sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek tekrar özgürlüğüne kavuşturuldu.

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