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Otomobiliyle tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale’de hızını alamayan otomobil tıra arkadan çarptı.

Kırıkkale'de hızını alamayan otomobil tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yarandı.


Kaza, Kırıkkale-Kayseri Karayolu Bağdatlı Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Tekeli (25) idaresindeki 10 TE 413 plakalı otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından sürücü Tekeli ile henüz ismi öğrenilemeyen yaralı şahıs Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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