Özel çocuklara bir tır dolusu materyal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Millî Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi" kapsamında 1 tır dolusu materyal Kırıkkale'ye ulaştı.

Mehmet Işıtan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine gönderilen materyallerin kabulü İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Yılmaz ve okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Materyallerin kullanımlarının özel eğitim uzmanlarınca son kullanıcı olan öğretmenlere yapılarak eğitim-öğretim kalitesinin bir üst noktaya taşındığını ifade eden okul müdürü Sami Yanık, “Ülke genelinde 100 türden 143 bin adet üretilmiş olan materyallerin eğitim öğretim sürecine dahil edilmesinde emeği geçmiş olan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olmak üzere projeye katkı sunmuş olan tüm fikir ve emek sahibi kişilere öğrenci ve eğitimcilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.