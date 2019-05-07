Panelvan araç hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale'de panelvan aracın hafif ticari araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münir Taşkıran idaresindeki 71 ET 756 plakalı panelvan araç, kavşaktaki ışıkta Fettar Muşlu'nun (35) kullandığı 06 ADS 780 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle takla atıp yan devrilen aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu Süleyman Uslu (49) yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri araçtaki sıkışan yaralıları olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.