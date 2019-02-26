Parçalanan traktörden sağ kurtuldu

Kırıkkale'de ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Parçalanan traktörün altında sıkışan yaşlı adam ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Cezaevi Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacettin Pala (81) idaresindeki 51 AF 164 plakalı traktör ile kavşaktan karşı yola geçmekte olan Ankara'dan Kayseri istikametine giden Yusuf Sarıaslan (25) idaresindeki 38 TP 406 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör parçalanarak ters dönmesi sonucu sürücü Pala, traktörün altında sıkıştı. Hafif ticari aracın sürücüsü Sarıaslan ile yolcu Halit Sarıaslan (64) çarpışma anında sert bir şekilde kafası ile camı patlatması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ve Keskin İtfaiye ekipleri tarafından hafif ticari araçtaki sıkışan yaralılar ile traktörün altında kalan sürücü Pala kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 3 ağır yaralı çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polisleri, Kayseri-Ankara karayolunu 1 saat trafiğe kapatarak, ulaşım farklı yoldan sağladı. Daha sonra, hurdaya dönen 2 araç çekici vasıtasıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.