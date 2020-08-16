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Park halindeki araç alev alev yandı

Kırıkkale’de park halindeki hafif ticari araç, alev alev yanması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de park halindeki hafif ticari araç, alev alev yanması sonucu kullanılamaz hale geldi.


Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale kent merkezindeki Arpalıkçukuru mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde duran 71 FE 117 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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