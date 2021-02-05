Park halindeki lüks cip alevlere teslim oldu

Kırıkkale'de park halindeki lüks cipte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale kent merkezindeki Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Şefik Tok'a ait 06 EVY 35 plakalı lüks cip, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan cip, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.